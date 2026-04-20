Soudan: les habitants de l'île de Tuti, déplacés par la guerre, retournent chez eux

Notre série de reportage toute la semaine sur le Soudan qui vient d'entrer dans sa quatrième année de guerre. C’est à Khartoum, en avril 2023 que les combats ont éclaté entre l’armée et les paramilitaires des Forces de soutien rapide. Les deux camps s’affrontent pour le pouvoir. Après avoir occupé la ville pendant deux ans, les FSR ont été chassées, l’année passée par les Forces armées soudanaises. Peu à peu, les déplacés rentrent chez eux, mais leurs maisons sont dévastées. C’est le cas notamment à Tuti, petite île à la croisée des deux Nils, au cœur de Khartoum. Tuti a été coupée du monde par les FSR, pendant près de deux ans.

RFI

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