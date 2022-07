Soudan: quatrième jour consécutif de sit-in pacifiques contre la répression

Au Soudan, quatre jours après la répression sanglante des manifestations du 30 juin, qui a fait 9 morts et plus de 600 blessés, des milliers de personnes se sont rassemblés dimanche 3 juillet lors de quatre sit-in pacifiques à plusieurs endroits de la capitale. Après les comités de résistance, la coalition des forces pour la liberté et le changement appelle également à l'escalade révolutionnaire pour inverser le pouvoir militaire, dénonçant aussi la violence de la répression.

RFI

