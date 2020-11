SouleymaneTéliko sera traduit devant le Conseil de discipline de la magistrature suprême le 30 novembre

C’est la date du 30 novembre qui a été retenue pour juger le président de l’Union des magistrats du Sénégal. Souleymane Téliko sera donc traduit devant le Conseil de discipline de la magistrature suprême. Il risque gros, car le rapporteur Assane Ndiaye, qui a transmis son rapport au conseil, a estimé que les charges imputées au magistrat sont « bien fondées », rapporte Source A.



Du côté de l’Union des magistrats du Sénégal, on estime que c’est l’Ums meme qui est attaquée, sachant que c’est son président qui est poursuivi, alors que d’après les magistrats, le prévenu porte mandat des voix de ses électeurs et est censé poser des débats pour faire avancer le droit.



Souleymane Téliko avait rappelé dans une émission ce qu’avait déclaré la Cour de justice de la CEDEAO, que la présomption d’innocence de l’ancien maire de Dakar et les droits de sa défense avaient été violés par la justice sénégalaise.



A la suite de cette déclaration, le ministère de la Justice a informé, par un communiqué de presse diffusé le 28 septembre 2020, que le garde des Sceaux a saisi la formation disciplinaire du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) à la suite du rapport de l’IGAJ concernant le Président de l’Union des Magistrats Sénégalais (UMS), Souleymane Teliko.