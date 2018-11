Soupçons de viols : Tariq Ramadan obtient sa mise en liberté sous conditions

La chambre de l’instruction vient d’ordonner la mise en liberté de Tariq Ramadan sous reserve de la remise d’une caution de 300 000 euros dont 200 000 pour garantir le paiement des amendes et dommages-intérêts 1/

Après neuf mois de détention, Tariq Ramadan est libre. La chambre de l’instruction a ordonné ce jeudi soir la remise en liberté du Suisse de 56 ans sous un strict contrôle judiciaire. « C’est une décision logique dans la mesure où les derniers développements du dossier apportés contre lui étaient mensongers. Il n’y avait plus d’obstacles à ce qu’il soit libéré », réagit son avocat, Me. Emmanuel Marsigny.Présent à l’audience, Me. Francis Szpiner, avocat d’Henda Ayari, la première femme à avoir porté plainte pour viol contre l’islamologue, a détaillé sur Twitter les modalités du contrôle judiciaire : Tariq Ramadan a l’obligation de pointer une fois par semaine au commissariat le plus près de son domicile, a l’interdiction de quitter le territoire, doit remettre à la justice ses documents d’identité et de voyage... Enfin, le théologien doit répondre à toute convocation de la justice et doit remettre « une caution de 300 000 euros dont 200 000 pour garantir le paiement des amendes et dommages-intérêts », explique Me Szpiner. Toute violation de l’une de ces règles pourrait entraîner sa réincarcération.