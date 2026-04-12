Sourouyel : un nouvel incendie ravage des habitations, les populations réclament une caserne de sapeurs-pompiers

Un nouvel incendie s’est déclaré ce dimanche 12 avril à Sourouyel, localité située dans la commune de Kéréwane, département de Médina Yoro Foula (sud), a appris le correspondant local de PRESSAFRIK. Le sinistre a causé d’importants dégâts matériels, plongeant encore une fois les populations dans le désarroi.



Selon les premières informations, le bilan fait état de trois cases entièrement calcinées. Des vivres ainsi que des vêtements ont également été réduits en cendres, aggravant la vulnérabilité des familles touchées.



Cet incendie survient dans un contexte déjà difficile pour les habitants de cette zone du Fouladou. En effet, un premier sinistre, survenu le 3 avril dernier dans la même localité, avait fait 18 familles sinistrées. Ces dernières venaient tout juste de bénéficier, ce samedi, d’un appui en vivres offert par le Commissariat à la sécurité alimentaire.



Face à la répétition de ces drames, les populations expriment leur inquiétude et leur ras-le-bol. Elles pointent du doigt l’absence de caserne de sapeurs-pompiers dans tout le département de Médina Yoro Foula, une situation qui complique considérablement les interventions en cas d’incendie.



En effet, en l’absence de service spécialisé, ce sont les agents des eaux et forêts qui assurent tant bien que mal les secours, souvent avec des moyens limités.



Les habitants de Sourouyel et des localités environnantes lancent ainsi un appel pressant aux autorités étatiques pour l’implantation d’une caserne de sapeurs-pompiers dans le département. Une infrastructure jugée indispensable pour prévenir et mieux gérer ces catastrophes récurrentes.