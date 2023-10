Sous-CRA de Mbour : un arbitre succombe lors des tests physiques

Le monde sportif de la région de Thiès, et plus particulièrement celui de Mbour, a appris avec beaucoup le samedi 30 septembre 2023, au stade Caroline Faye, lors des tests physiques de la Sous-CRA de Mbour.

Les tests physiques de la Sous- CRA de Mbour ont été finalement arrêtés suite au décès de Léopold Diouf. L'arbitre de grade Ligue et professeur d'allemand a succombé, le samedi 30 septembre 2023 au stade Caroline Faye de Mbour, à l'occasion des tests physiques organisés par la CRA de Thiès, rapporte le quotidien sportif "Stades ".

D'après certains témoignages, Léopold Diouf était un jeune dynamique, plein de vie et très res- pectueux vis-a-vis de tout le monde.



Le président de la Ligue régionale Thiès Pape Sidy Lo et celui de l'ODCAV de Mbour, Pape Amar Mbodji, présentent leurs condoléances à la Sous-CRA et au monde sportif de Mbour, suite au rappel à Dieu de Léopold Diouf qui voulait passer au grade fédéral.