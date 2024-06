Sous le coup d'un mandat d'arrêt européen, la chanteuse malienne Rokia Traoré interpellée en Italie

La fête de la Musique, vendredi 21 juin, n'en a pas été une pour tout le monde, notamment en Italie. On y apprend, en effet, que la chanteuse malienne Rokia Traoré a été arrêtée.



Initialement programmée pour un concert intitulé « Vénus en musique », à l’intérieur du parc archéologique du Colisée, Rokia Traoré n'aura même pas franchi les portes du temple romain puisque elle a été arrêtée dès son arrivée en Italie. Lors de son contrôle à la frontière, les carabiniers italiens ont rapidement décelé que la chanteuse malienne était sous le coup d'un mandat d'arrêt européen.



L'affaire remonte à 2019

L’affaire remonte à 2019 et oppose la chanteuse à son ex-compagnon, le belge Jan Goosens, homme de théâtre et ex-directeur du festival de Marseille. Au centre de leur conflit, figure la garde de leur fille, mineure, qui réside avec sa mère au Mali et qui vaut à Rokia Traoré d'être poursuivie par la justice belge, sous le chef d’« enlèvement, séquestration et prise d’otage ».



La justice lui reproche de ne pas avoir respecté un jugement accordant la garde exclusive de sa fille à son père belge, une décision dont a fait appel Rokia Traoré qui, depuis ses démêlés judiciaires, avait considérablement réduit ses voyages en Europe, jouant principalement en Afrique.