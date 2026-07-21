Saisie de cannabis à domicile : un individu arrêté à Diourbel

L'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis) a interpellé un individu à son domicile à Diourbel (Ouest) pour « trafic de drogue ». Selon les services de la Police nationale, les agents ont découvert « un champ de 18 pieds de chanvre indien dans la cour de sa concession ».

La perquisition de sa chambre a permis de saisir « 55 grammes de chanvre indien » et « 5 cornets du même produit prêts à la vente ». La police a aussi confisqué « un lot de sachets en plastique destinés au conditionnement » ainsi que « une somme de 5 000 FCFA issue du trafic ».



L'opération a été menée « dans le cadre de ses opérations de lutte contre le trafic de drogue ». Le suspect est désormais arrêté et « placé en garde à vue pour culture et détention de chanvre indien aux fins d'offre ou de cession ».