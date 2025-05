Souveraineté alimentaire : l’OLAC ambitionne de mobiliser 5 milliards de m³ d’eau douce d’ici 2029

L’Office des Lacs et Cours d’Eau (OLAC) prévoit de mobiliser, d’ici à 2029, plus de cinq milliards de mètres cubes d’eau douce pour soutenir les efforts du Sénégal en matière de souveraineté alimentaire. L’annonce a été faite hier jeudi par la directrice générale de l’OLAC, Diarra Sow, lors d’un panel organisé en marge de la 25e édition de la Foire internationale de l’agriculture et des ressources animales (FIARA), à Dakar.



« C’est plus de 5 milliards de mètres cubes d’eau douce à mobiliser d’ici à 2029, dont 2,6 milliards de mètres cubes du Lac de Guiers, la plus grande réserve d’eau douce du Sénégal, 1,2 milliard de mètres cubes dans les bassins versants, et le reste va provenir de l’aménagement d’autres petits bassins », a précisé Mme Sow au micro d’Aps. Cette mobilisation massive vise à garantir une disponibilité continue en eau douce pour appuyer les filières agricoles, l’aquaculture, la pêche, mais aussi à répondre aux besoins économiques globaux du pays. « Cela veut dire qu’il y aura de l’eau douce disponible pour favoriser le développement de l’agriculture et d’autres activités économiques, et peut-être même atteindre la souveraineté alimentaire de notre pays d’ici cinq ans », a-t-elle soutenu.



L’OLAC entend ainsi renforcer la pérennité de l’écoulement des eaux de surface à travers des aménagements ciblés sur les plans d’eau, cours d’eau et bassins versants. « Notre objectif, c’est de favoriser la pérennité de l’écoulement des eaux de surface à travers des aménagements sur des plans d’eau et cours d’eau, mais aussi des bassins versants », a insisté Diarra Sow.



Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre les inondations, l’OLAC contribue à l’aménagement des bassins versants en zone rurale, ainsi qu’à la restauration des fonctions écosystémiques des lacs et cours d’eau en zone urbaine. « Nous voulons rassembler les eaux pluviales et éviter les inondations en zones urbaine et rurale, puis réutiliser ces mètres cubes d’eau dans le développement d’activités économiques », a-t-elle expliqué.



Plusieurs projets ont déjà été entamés dans cette dynamique, tandis que d’autres, plus ambitieux, nécessitent un accompagnement financier et technique de partenaires. Pour rappel, la FIARA se tient du 24 avril au 20 mai 2025 au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES).