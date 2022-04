Sport: La LSFP condamnée à payer 12 millions FCFA à Guédiawaye FC

Le différend entre la société Guédiawaye Football Club présentée par l'avocat Me Cheikh Ahmadou Ndiaye et la Ligue sénégalaise de football professionnel, a été vidée. Le tribunal a rejeté l'action intentée par la société Jappo Events And Sports Management Consulting dite Jappo SA contre la Ligue sénégalaise de football professionnel avant de recevoir l'action initiée par la société Guédiawaye Football Club SA.



Au fond, le tribunal condamne la Ligue sénégalaise de football professionnel à payer à la société Guédiawaye Football Club SA dite Gfc SA la somme de 10.000.000 FCFA en principal, outre les intérêts de droit à compter du 28 novembre 2018, ainsi que celle de 2.000.000 F Cfa à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, rapporte "Les Echos".