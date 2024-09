Sri Lanka: le nouveau président dissout le Parlement et convoque des législatives le 14 novembre

Le nouveau président du Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake a dissous mardi 24 septembre le Parlement et convoqué des élections législatives anticipées dès le 14 novembre, selon une annonce publiée en soirée dans le journal officiel du gouvernement. Premier président de gauche de l'histoire du pays et âgé de 55 ans, il a été largement élu le 21 septembre, deux ans après la grave crise économique qui a imposé au Sri Lanka une cure d'austérité brutale et impopulaire.

Ndeye Fatou Touré

div id="taboola-below-article-thumbnails">