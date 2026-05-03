Stabilité : L’appel de Hawa Dia Thiam à la responsabilité collective des acteurs politiques

l’ancienne ministre Hawa Dia Thiam a plaidé pour une désescalade immédiate des tensions au Sénégal. Commentant la récente sortie médiatique du Chef de l'État, elle a salué un exercice de transparence nécessaire qui a permis d'éclaircir les zones d'ombre sur la réforme du Code électoral. Pour l’ambassadrice de la paix du programme Saxal Jamm, cette prise de parole donne des outils pour prévenir l'instabilité. « Le président est entré dans beaucoup de détails qui nous permettent de mieux comprendre la situation », a t-t-elle lancé lors de son passage à l'émission Point de vue ce dimanche 3 mai 2026.



Le dossier de la révision électorale, au cœur des frictions entre l'exécutif et la majorité parlementaire, doit selon elle faire l'objet d'un compromis global plutôt que d'un affrontement institutionnel. Tout en rappelant les prérogatives de chaque organe, elle met en avant la recherche de l'accord commun « Il y a une séparation des pouvoirs. L’Assemblée peut faire des propositions de loi. Mais l’essentiel, c’est que tout cela se fasse dans le dialogue et le consensus ». Elle exhorte ainsi le pouvoir et l'opposition à rompre le cycle de la confrontation « Chacun est dans son rôle, aussi bien le pouvoir que l’opposition. Mais il faut créer les conditions d’un dialogue sincère ».







L'ancienne ministre s'inquiète par ailleurs d'un climat général délétère marqué par des revendications sociales croissantes et des risques de fractures au sein de la société. Elle lie directement la stabilité du pays à l'équité des institutions « Sans paix, il n’y a pas de développement. Et pour avoir la paix, il faut plus de justice ».Pour éviter de nouveaux heurts, elle rappelle l'importance de la pondération « Nous ne devons pas revivre ces situations. Il faut éviter la violence et privilégier le dialogue ».







Hawa Dia Thiam a révélé que les médiateurs du groupe Saxal Jamm sont déjà à l'œuvre sur le terrain pour rapprocher les positions entre les acteurs politiques et les autorités morales « Nous avons parlé à tous les acteurs pour appeler à la retenue et à la responsabilité ». Sa démarche se veut pédagogique plutôt que répressive « Il ne s’agit pas de blâmer, mais d’amener chacun à mesurer les conséquences de ses actes ». Elle conclut en invitant à un sens aigu du devoir envers la nation pour traverser cette période de turbulences.

