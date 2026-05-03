BAL 2026 : L’ASC Ville de Dakar s’offre les Maktown Flyers et se qualifie pour les playoffs

Pour leur deuxième participation à la Basketball Africa League, les Dakarois ont franchi une étape en décrochant cette fois-ci leur ticket pour les playoffs de la compétition et sera à Kigali pour les Finales de la BAL (du 22 au 31 mai 2026).

L’ASC Ville de Dakar se qualifie pour les playoffs après sa victoire ce dimanche face aux Maktown Flyers du Nigéria (79-62) pour le compte de la 5e et dernière journée de la Basketball Africa League (BAL) de l'édition 2026.