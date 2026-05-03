Carburant : Birame Souleye Diop apporte un « démenti formel » à toute rumeur de pénurie

Le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines a lors de son passage dans l’émission En vérité sur RSI ce dimanche 3 mai 2026 a apporté un « démenti formel » à toutes les spéculation faisant état d'une possible rupture de stocks de produits pétroliers au Sénégal. Il a notamment salué le travail « rigoureux » mené par les entités stratégiques telles que Petrosen, la Senelec, l’ASER, l’ANER et l’AME pour garantir la continuité de l’approvisionnement malgré un contexte international instable.







Le ministre a révélé que les subventions publiques à l’énergie pourraient atteindre « 878 milliards de francs CFA d’ici la fin de l’année » si les cours mondiaux du pétrole Brent restent élevés. Bien que cette charge soit jugée « difficilement soutenable à long terme », le gouvernement a fait le choix de ne pas encore répercuter la hausse des prix à la pompe, contrairement à ses voisins.







Pour faire face à cette situation, selon lui, un audit approfondi est actuellement mené sur instruction du Premier ministre. Ce travail doit permettre de « fixer définitivement le chemin » sur des questions sensibles comme l’application de la « vérité des prix », la fiscalité des hydrocarbures et le ciblage des subventions afin de protéger le pouvoir d'achat tout en respectant la rigueur budgétaire.







Malgré les tensions au Moyen-Orient, le ministre a affirmé que « le Sénégal traverse le cap relativement tranquillement », sans subir les délestages ou les hausses brutales de prix constatés ailleurs dans la sous-région. La priorité reste la sécurisation des stocks et la finalisation des études techniques pour assurer une transition maîtrisée vers des tarifs énergétiques plus soutenables pour l'État.





