Alertes de Diomaye sur le Pastef : Birame Souleye Diop « ne partage pas les inquiétudes» du Président

Le chef de l’État, Diomaye Faye, a lancé un avertissement, samedi soir, lors de son interview avec les journalistes, concernant l’évolution du parti Pastef (pouvoir), où il a estimé que la formation politique « a pris une trajectoire qui risque de le perdre». Réagissant à cette prise de position, Birame Souleye Diop, ministre et cadre du Pastef, a déclaré, ce 3 mai 2026, ne pas partager les mêmes inquiétudes que le Président Diomaye, lors d’une émission sur la RTS.



« Je ne partage pas ces inquiétudes. Pourquoi ? Parce que le parti a montré qu’il a grandi et qu’il s’est aguerri avec le temps. Je peux d’ailleurs rappeler plusieurs actions qu’il a menées au profit du parti. Quinze jours seulement après l’élection présidentielle de 2019, il est lui-même venu présenter la stratégie qui devait nous permettre de remporter l’élection de 2024 », a-t-il déclaré.

Il a rappelé que le parti « a grandi mais a blanchi sous le harnais », soulignant les efforts accumulés au fil des années, notamment dans la préparation stratégique des élections passées.



Le ministre est revenu sur les conditions de structuration du parti, évoquant même des réunions tenues dans un cadre privé. « Mon salon a servi de siège du parti. Je ne me suis jamais vanté de ce que j’ai fait pour le parti, car je crois qu’il n’existe pas de grade plus élevé que celui de militant. Mais nous sommes arrivés à un moment où il faut rafraîchir les mémoires. Ainsi, chacun peut se rappeler que notre force a toujours résidé dans l’unité. Nous avons été forts parce que nous sommes restés ensemble face aux épreuves, et celles-ci ne sont pas encore terminées. », a-t-il confié, mettant en avant le dévouement de l’époque, loin des moyens institutionnels. I



Birame Souleye Diop est revenu aussi sur la période post-électorale et les choix stratégiques adoptés. «Ni le président du parti Ousmane Sonko, ni notre frère de parti Bassirou Diomaye n’avaient eux-mêmes constitué leurs dossiers électoraux. C’est Ayib Daffe qui avait préparé le dossier d’Ousmane Sonko, dans mon salon, en présence de Yacine Fall, d’Abdoulaye Tall, d’Abass Fall et de deux autres personnes. C’était un jour férié. Une fois les dossiers finalisés, nous ne disposions même pas d’imprimante, ce qui nous a obligés à en acheter une. Cette imprimante se trouve encore aujourd’hui dans le bureau de mon domicile », a-t-il indiqué.



En poursuivant, il a déclaré que : « Nous avons ensuite procédé à l’impression de tous les dossiers. C’est nous qui avons sélectionné les récépissés de chacun, après plusieurs négociations visant à sécuriser le processus. Nous agissions ainsi par crainte qu’au dernier moment, Macky Sall ne tente d’influencer certains responsables de partis. Trois partis posaient particulièrement problème en raison du manque de confiance envers leurs leaders. C’est donc Abass Fall et moi-même qui avons récupéré leurs récépissés. Et le lendemain matin, Abass Fall et moi avions retrouvé Amadou Ba devant le prison pour lui remettre les documents afin que Diomaye les signe ».



Il a souligné aussi la nécessité de préserver la concertation interne. « Il n’existe pas de victoire individuelle : l’essentiel, c’est la réussite collective. Cela passe par la concertation, le dialogue et les échanges permanents. Toutes les épreuves que nous avons surmontées, nous les avons dépassées grâce à cette dynamique de concertation», a-t-il soutenu.



Le ministre a invité le Président Diomaye à participer aux activités internes. « Ce qui nous importe, ce n’est pas de savoir qui a fait quoi, mais de comprendre ce qui nous a conduits jusqu’ici. Le président Diomaye doit répondre aux convocations du parti. Depuis son accession au pouvoir, il n’a, sauf erreur de ma part, assisté à aucune réunion. Il doit également consacrer du temps au parti, car c’est grâce à lui qu’il occupe aujourd’hui cette position », a-t-il martelé, tout en lançant un message d’unité aux membres du Pastef. « On ne peut être fort que quand on est ensemble », a-t-il indiqué.