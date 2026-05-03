Rappel de Biram Souleye Diop à Diomaye : « C’est grâce au Pastef qu’il est président »

Biram Souleye Diop, a lancé un appel direct et remarqué au Chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye. Le ministre de l’Énergie et haut responsable du Pastef a exhorté le Président de la République à maintenir une proximité organique avec sa formation d'origine. Selon lui, le Chef de l'État doit revenir au sein du parti et répondre à ses invitations, rappelant avec fermeté que son accession à la magistrature suprême est le fruit direct de la dynamique portée par les patriotes.



Biram Souleye Diop a insisté sur la dette politique du Chef de l'État envers la structure militante. « s’il est président de la République, c’est grâce au Pastef ». Pour le responsable politique, l'exercice du pouvoir ne doit pas conduire à une distanciation vis-à-vis du socle qui a permis la victoire, soulignant que le projet de transformation nationale reste indissociable des orientations de la formation politique.



Bien que Bassirou Diomaye Faye ait démissionné de ses fonctions de Secrétaire général du Pastef au lendemain de son élection par souci de neutralité républicaine, Biram Souleye Diop estime que le dialogue entre le palais présidentiel et le parti doit être permanent et officiel.



« Il n’est plus le secrétaire général du parti comme l’indique la charte dudit parti mais on a décidé d’un commun accord qu’il doit prendre part aux activités en tant que President d'honneur donc si le parti lui demande de se présenter il doit le faire », a précisé le ministre de l'énergie sur la Rts ce dimanche.



Biram Souleye Diop a également lancé un rappel à la loyauté partisane, suggérant que l'efficacité de l'action publique dépend de la solidité du lien entre l'exécutif et la force politique qui l'a porté au sommet de l'État. « Depuis son élection en tant que président de la République, (Diomaye) n’ a assisté qu’une seule réunion du parti », a lancé le ministre avant de poursuivre « je le suggere d'aménager son temps et d’inclure le parti dans son agenda par ce que sans ce parti il ne serait pas là et qui conque oublie ce qui ta porter au sommet ta chute sera facile », a t-il indiqué.

