Interview de Diomaye : le député et ex-procureur Alioune Ndao dénonce un «discours va-t-en guerre»

Au lendemain de l’interview accordée par le président Bassirou Diomaye Faye samedi soir, les réactions se multiplient dans la classe politique sénégalaise. Ce dimanche matin, Alioune Ndao, député de Pastef (pouvoir) et ancien procureur de la République, a exprimé sa désapprobation sur les réseaux sociaux. Dans son message, il dit avoir ressenti une «déception» après l’intervention du chef de l’État. L’élu espérait un message d’apaisement à l’endroit du Premier ministre Ousmane Sonko, du parti Pastef et des Sénégalais, dans un contexte marqué par de fortes tensions politiques depuis 2021.



«Quelle déception! Après avoir écouté le Président Bassirou Diomaye Faye, je n'étais animé que un seul sentiment: la déception. Nous qui croyions, naïvement, qu’il allait enfin nous tenir un discours de réconciliation avec le président Ousmane Sonko, le Pastef et le peuple sénégalais, nous avons eu droit, au contraire, à un discours va-t-en guerre plein de contre-vérités », a écrit le député.



«Nous avons tous été des témoins oculaires de l'histoire politique récente du Sénégal. Et en l'écoutant (Diomaye) hier soir, nous avons eu l'impression qu'il était entrain de déformer cette histoire politique à son profit personnel. Quel dommage», a conclu l’ancien magistrat.