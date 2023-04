Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio : score nul et vierge entre GFC et l'AS Pikine

La rencontre GFC et l'AS Pikine qui rentre dans la cadre et la 19e journée de la ligue 1 sénégalaise est terminée par un score nul et vierge ce samedi au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.

Aissatou Diène (stagiaire)

