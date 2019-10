Stade LSS: les déguerpis prêts à se battre pour avoir un site de recasement

Les artisans du GIE Rénovation automobile, déguerpis du stade Léopold Sédar Senghor, ont encore manifesté leur ras-le-bol. Ils réclament une fois de plus un site de recasement définitif. Face à la presse, ce vendredi ces artisans ont lancé un cri de cœur au président Macky Sall et son gouvernement.



« Nous lançons un appel solennel aux autorités pour que ce phénomène devienne un mauvais souvenir. Si vous arrivez à recaser les dépouilles mortelles à Guédiawaye et les animaux au parc de Hann et de Niokolocoba, pourquoi pas les artisans à Diamniadio définitivement. Nous ne voulons plus un partenariat « dieuguélene fii » sans nous recaser », fulmine Pape Mbaye président du GIE Rénovation automobile.



Cheikh Tidiane Thiam alias numéro 10, d’ajouter : « L’Etat ne nous respecte pas. Tous les présidents qui sont passés ici, aucun président nous à considérés. Et cela, nous allons le régler à notre manière. Nous sommes des jeunes, nous pouvons nous battre. Donc, nous leur disons ça suffit », dit-il.



Avant de préciser : « Nous sommes les dignes fils de ce pays. Nous ne quitterons pas ce pays, nous n’allons pas non plus prendre les pirogues pour se rendre en Europe. Nous allons nous débrouiller ici avec eux. Des gens quittent ailleurs, arrivées ici, ils leur donnent des terres, et pourquoi pas nous. Vous voulez des affrontements nous sommes prêt à nous battre ».



Selon Pape Mbaye, certaines mesures d’accompagnement ont été prévues, avec un recasement d’un terrain de cinquante (50) hectares à Diamniadio.



« A ce propos, le président de la République Macky Sall avait signé un décret et sur la confirmation de M. Dame Diop, ministre de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat avait promis de nous recaser sur les 50 hectares avant de nous déguerpir, ce qui n’a pas été fait. Nous demandons un recasement définitif pour tous les 120 corps de métier qui englobent l’artisanat », a-t-il rappelé.