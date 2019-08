Succession de Tanor Dieng au PS: Abdoulaye Wilane désigne Aminata Mbengue Ndiaye... pour l’instant

La volonté de Abdoulaye Wilane de succéder à Ousmane Tanor Dieng à la tête du Parti socialiste n’est plus un secret, depuis ses fameuses vidéos de la Mecque.



Mais l’actuel porte-parole de la formation socialiste s’est montrée très prudent sur la question quand il a été interpellé là-dessus. se veut prudent. Il a tout simplement évoqué les textes du parti et pointé son doigt sur Aminata Mbengue Ndiaye.



« Cette question intéresse beaucoup les Sénégalais et peut être même des citoyens du monde. Mais, nous sommes dans un parti régi par des textes, des us et coutumes, des pratiques rodées » a-t-il dit avant d’ajouter: « Nous allons continuer à expédier les affaires courantes chez Aminata Mbengue Ndiaye. Nous allons parachever le processus de renouvellement qui sera couronné par l’élection d’un ou d’une secrétaire général (e), le moment venu ».