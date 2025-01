Suède: Salwan Momika, l'homme qui avait brûlé des exemplaires du Coran, tué par balles

C'est peu après 23 heures (heure locale) mercredi soir que la police a été appelée à Sodertälje, dans un quartier au sud de Stockholm, après que des coups de feu ont été tirés à l'intérieur d'un immeuble. Sur place, Salwan Momika est décédé. L'auteur des autodafés du Coran était en direct sur les réseaux sociaux au moment de la fusillade.



Dans une vidéo diffusée dans la presse suédoise, on aperçoit un policier apparaître dans le cadre du téléphone et arrêter le live TikTok. Une enquête préliminaire pour meurtre a été ouverte et la police a annoncé avoir arrêté cinq personnes dans la nuit avant de les placer en garde à vue.



Salwan Momika, 38 ans, et son comparse Salwan Najem avaient été renvoyés en procès pour « incitation à la haine ». Le verdict devait être rendu ce jeudi 30 janvier. Il a été reporté au 3 février. Salwan Momika était arrivé d'Irak en Suède en 2018 et avait ensuite obtenu un permis de séjour de trois ans. L'homme de confession chrétienne s'était fait connaître du public à l'été 2023 quand, à plusieurs reprises, et plein processus d'adhésion de la Suède à l'Otan, il avait brûlé des exemplaires du Coran en signe de protestation contre l'islam.





Des actions qui avaient provoqué de vives réactions bien au-delà des frontières suédoises. Sa tête avait été mise à prix, mais aucun mobile n'a, pour l'heure, été mis en avant dans la fusillade qui a coûté la vie à l'auteur des autodafés. « Il est trop tôt pour dire ce que cela signifie en matière de sécurité, cela dépend beaucoup de ce que la police et les services de sécurité découvriront », a déclaré le Premier ministre Ulf Kristersson lors d'une conférence de presse. Le chef du gouvernement a ajouté que les services de renseignement étaient « très impliqués dans cette affaire, car il existe, évidemment, un risque de liens avec des puissances étrangères ».