Suède : Un train déraille à cause des fortes pluies et fait plusieurs blessés

Deux de ses quatre wagons ont quitté les rails à proximité de la ville d’Hudiksvall peu après 12h30. Le train, qui transportait quelque 120 personnes, se dirigeait vers Sundsvall. “Il a été déterminé que les fortes pluies avaient sapé le remblai de la voie ferrée qui s’est effondré”, a expliqué dans un communiqué la police. “A l’heure actuelle, trois personnes ont été transportées à l’hôpital, on ignore la gravité de leurs blessures”, selon la même source.

L’agence météorologique nationale suédoise SMHI avait émis lundi plusieurs “alertes jaunes”, avertissant de vents violents, d’inondations et de fortes pluies dans plusieurs régions. Elle a en outre lancé des alertes rouges en matière d’inondations pour mardi et mercredi. Les alertes du SMHI s’échelonnent du “jaune” à “l’orange” et au “rouge”.

Dans le même temps, l’Institut météorologique norvégien a mis en garde contre des “pluies extrêmement fortes” dans le sud de la Norvège voisine. “Dans de nombreux endroits, ces précipitations seront “parmi les plus fortes des 25 dernières années”, a-t-il souligné. Des alertes aux glissements de terrain ont également été émises dans plusieurs municipalités. Les autorités exhortent les habitants à télétravailler. Le Danemark a également été affecté par du très mauvais temps lundi, accompagné de pluies et d’orages.