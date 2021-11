Suède : la sortie médiatique très amère de Zlatan Ibrahimovic contre l'Espagne

Gros ouf de soulagement en Espagne. Et agacement et déception en Suède, forcément. Avec cette victoire 1-0 grâce à un but d'Alvaro Morata en deuxième période, la Roja a validé son billet direct pour le Qatar, alors que les Suédois eux devront faire escale et passer par les barrages. Pourtant, avant le début de cette trêve, la sélection nordique était très bien partie pour terminer première et ne dépendait que d'elle même.



Mais il y a eu cette surprenante défaite 2-0 face à la Géorgie, pendant que les Espagnols ont battu la Grèce. L'équipe de Luis Enrique s'est donc emparée de la première place du groupe à la surprise générale, puis n'a pas tremblé hier soir dans cette finale pour la première place du groupe B. Entré en jeu en seconde période, Zlatan Ibrahimovic l'avait très mauvaise au coup de sifflet final.



Un peu d'humour tout de même !

« On a fait un très bon match. On a eu une erreur, ils ont tiré une fois et ont marqué sur le rebond. Ce fut un bon match en général. On a eu de meilleures occasions que l'Espagne », a lancé le géant suédois, très amer. « C'est dommage d'avoir perdu. Face à ces équipes, une occasion, ça peut se transformer en but. On apprendra. Tout le monde est déçu, mais on doit être positif, on a fait un bon match. On verra sur qui on tombera en barrages, c'est dans longtemps, je ne sais pas si je serai encore vivant », a ajouté le Milanais, terminant avec un peu d'humour.



La Suède, habituée des grandes compétitions, devra batailler avec onze autres équipes du Vieux Continent lors des barrages qui se disputeront au courant de l'année prochaine, avec des finales fin mars, dans un format inédit. Les coéquipiers de Zlatan Ibrahimovic connaîtront leurs adversaires le 26 novembre prochain à l'occasion d'un tirage au sort à Zurich.