Suicide au Sénégal : une moyenne de 9,4 cas de suicide recensés pour 100 000 habitants (psychiatre)

Le taux de suicide au Sénégal s’élève à 9,4 cas pour 100 000 habitants a révélé la psychiatre Aida Sylla. Elle estime que ce niveau légèrement au-dessus de la moyenne mondiale de 9 suicides pour 100 000 habitants enregistrée dans le monde.



Le Sénégal est légèrement au-dessus de la moyenne mondiale avec 9,4 suicides pour 100 000 habitants, des données sur le Sénégal montrent selon elle que le suicide n’est pas un acte étranger dans le pays et sur le continent.



« Je voudrais insister sur le fait que le suicide est une réalité en Afrique et au Sénégal. Le taux le plus important de suicide est enregistré au Lesotho avec 72 suicides pour 100 000 habitants, alors que le taux mondial est de 9 suicides pour 100 000 habitants » a précisé la psychiatre en poste au Centre national hospitalier universitaire (CHU) de Fann, à Dakar.