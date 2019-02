Suivez en DIRECT l'arrivée de Me Abdoulaye Wade à l'AIBD

16: 17 : Le leader de Bokk Gis-Gis, qui également soutient Idrissa Seck, est arrivé sur les lieux. Les leaders du FRN sont peut-être contre les plans de Wade, mais ils sont là pour l'accueillir. Pape Diop est accompagné de Bougane Gueye Dany.



16H: 15: Le dispositif sécuritaire est renforcé devant la salle d'attente de l'aéroport...



16H: 12 : L'avion de Me Abdoulaye Wade vient de se poser sur le tarmac de l'Aéroport international Blaise Diagne



16H: 08: Malgré la forte chaleur infernale qui sévit à l'aéroport, les militants et sympathisants de Wade chantent et dansent en attendant l'atterrissage de leur mentor...



15H 58: Mamadou Diop "Decroix" qui s'est désolidarisé de la décision de Wade de "saboter" l'élection débarque à l'Aéroport International Blaise Diagne



15H 29 : Mamadou Lamine Massaly est aperçu dans la foule avec le maire de Rufisque Daouda Niang. La présence de Massaly peut étonner après sa décision de soutenir la candidature de Madické Niang. Ce dernier a été ouvertement désavoué par Wade, qui l'a même menacé de plainte.



15H 25: Une bousculade a lieu entre les gardes du corps supposés de Wade et les éléments de sécurité à l'entrée de la grande salle d'accueil de l'Aéroport. Des matraques sont brandis.



15H 21: Un véhicule rempli de gardes du corps (certainement de l'ancien président sénégalais) gare au parking de l'Aéroport.



15 heures 19: le Coordonnateur du Parti démocratique sénégalais Oumar Sarr débarque sur les lieux.



15H 14: Cheikh Gueye, le maire de Dieupeul Derkhlé et souteneur de Khalifa Sall arrive sur les lieux. Il trouve sur place plusieurs militants, pour la plupart munis de casquettes et tee-shirts à l'effigie de Karim Wade...