Suivez en DIRECT le 10e jour du procès Imam Ndao et Cie C'est le 10e jour du procès de l'Imam Alioune Badara Ndao et ses co-accusés pour les faits liés au terrorisme, association de malfaiteurs, blanchiments de capitaux, entre autre délits. Le ballet des prévenus continue à la Chambre criminelle de Dakar.

11h 05 : suite de l’interrogatoire de l’accusé Ibrahima Ndiaye avec le procureur.

Le Procureur : Code D82 Le juge d’instruction avait dit Mamadou Seck ne s’est pas présenté et l’accusé demande le renvoi de son enquête. Est-ce que Mohamed Ndiaye vous a dit comment il vivait au Nigéria.

L'accusé : Notre 3ème rencontre au quartier Clinique à Nouakchott Mohamed Ndiaye m’a parlé d’un ton ferme il m’a dit si j’étais prêt à rejoindre le camp des Djihadistes.

Le procureur : Vous avez répondu que oui. "Et il m’a promis de contacter Moustapha Diop pour lui faire part de cela afin que ce dernier les envois de l’argent pour qu’il puisse se rendre ensemble au Libye. Vous le confirmez ?

L'accusé : Non. Je ne le confirme pas.



​​10h 55 : Le procureur Aly Ciré Ndiaye prend la parole et poursuit l’interrogatoire avec Ibrahima Ndiaye.

Le procureur : Vous avez eu une information sur Centrafrique qui a attiré votre attention ?

L'accusé : Non. Et on ne m’a jamais demandé cette question.

Le procureur : Vous avez révélé aux enquêteurs un jour vous avez suivi une vidéo où un homme disait que son fils a été tué et que les militaires français avaient désarmé les musulmans pour les donné aux chrétiens qui les abattaient avant de les manger cru.

L'accusé : Non. Je n’ai pas dit ça

Le procureur : A partir de quand vous avez constaté le changement de discours de Moussa Mbaye.

L'accusé : Après les événements de Diourbel.

Le procureur : Vous Avez dit au magistrat instructeur qu’au départ Moussa Mbaye était contre toute forme de Djihad mais avec les événements de Diourbel il s’est révolté. Et il a rejoint la Libye pour mieux se former mais il n’est jamais revenu. Vous le confirmez ?

L'accusé : Je juge instructeur ne m’a jamais posé cette question.



10 h 45 : suite et fin de l’interrogatoire de l’accusé Ibrahima Ndiaye avec le juge

Le juge : Quand les enquêteurs vous ont demandé qu’est-ce qui vous a motivé à vouloir aller en Lybie pour faire le Djihad ? Vous aviez répondu que vous aviez mal au cœur quand vous voyez le traitement réservé aux musulmans en Libye. Vous le confirmez ?

L'accusé : Je n’ai jamais dit cela. Cette question ne m’a jamais été posée.

Le juge : Mohamed Ndiaye n’a jamais essayé de vous recruter pour aller en Libye ?

L'accusé : Je croyais que Mohamed Ndiaye n’avait pas toute sa tête.

Le juge : Est-ce que vous connaissez Makhtar Diokhané et Imam Ndao ?

L'accusé : Non. Je ne connaissais pas Makhtar Diokhané. Mais Imam Ndao je l’ai reconnu en prison. Mais un jour quand nous avons voulu prier dans la mosquée de Imam Ndao à Kaolack. Mais je l’ai vu de loin.

Le juge : Vous aviez dit que vous écoutiez ses prêches ?

L'accusé : Non. Je n’ai jamais écouté ses prêches.

Le juge : Quel était votre sentiment sur des exposés de l’islam ?

L'accusé : Je croyais que les membres de Boko-Haram étaient des rebelles et pas des combattants de Boko-Haram.



10h 20: Suite de l'interrogatoire de l'accusé Ibrahima Ndiaye avec le juge



Le juge : Comment les policiers ont connu Mohamed Diadhiou. Ibrahima



L'accusé : On ne m’a jamais parlé de Mohamed Diadhiou.



Le juge: Parlez-nous de votre discussion lors de votre 3e rencontre avec Mohamed Ndiaye ?



L'accusé : Je lui ai dit que j’avais un baptême. Il m’a révélé qu’il a parlé avec des gens de la Libye. Et Moustapha Diop était en Lybie. Mohamed Ndiaye m’a véhiculé un message de Moustapha Diop qui disait qu’il faut avoir peur de Dieu et il faut que je quitte le pays des pécheurs ou les non-croyants. Il m’a montré une vidéo de djihadiste en tenue. Et sur cette vidéo j’ai reconnu Adama Bodian.



Le juge: Vous avez dit à l’enquête, qu’il vous a montré une vidéo de combattant sénégalais en Libye, arborant des armes et des tenus de combat. Et sur cette vidéo vous avez reconnu deux Sénégalais dont Adama Bodian et Aboubacry Gueye. Vous le confirmez ?

L'accusé : Non. Je ne connais même pas Aboubacry Gueye, mais seulement Adama Bodian.

Le juge : Vous aviez dit à l’enquête que vous êtes rencontré Mohamed Ndiaye une 4ème fois. Vous l'avez rencontré dans un quartier appelé Clinique à Nouakchott. Sur ce, vous avez dit à Mohamed Ndiaye votre souhait d’aller à Libye.

L'accusé : Il m’a dit qu’il va quitter le pays parce qu’il risque d’être attrapé ici au Sénégal. Je lui ai recommandé de ne pas aller parce que le Sénégal est un pays démocratique. On n’attrape jamais une personne par la différence de ses croyances religieuses.



Le juge : Code D76/1 déclaration de Mohamed Niaye en présence de ses avocats : « J’ai connu Ibrahima Ndiaye par l’application Télégramme qui été plus en sécurité pour communiquer. Il a pu parler avec Moustapha Diop un combattant sénégalais en Libye. J’ai reçu l’argent que je devais donner à Ibrahima Ndiaye par le biais du nommé Abdourahmane Mendy. Et devait lui remettre une somme de 200 000 francs Cfa pour qu’il prépare ses bagages. Mais je n’ai jamais parvenu à lui remettre l’argent parce que j’ai été appréhendé avant. Vous le confirmez ?

L'accusé : Oui. Mais je voulais parler avec Lamine Ndiaye non pas avec Moustapha Diop.



​9h 40 : L'audience reprend ce mardi 24 avril, avec l’interrogatoire de l’accusé Ibrahima Ndiaye

Ibrahima Ndiaye, est né le 08 janvier 1977 à Pikine, polygame, père de huit enfants, maçon et domicilié au Lac Rose, il a fait des études coraniques.



Le juge : Vous êtes poursuivi pour acte de terrorisme pour association de malfaiteurs, entreprise de terrorisme, acte de terrorisme, menace de trouble à l’ordre public, financement du terrorisme et d’apologie du terrorisme. Vous reconnaissez les faits ?

L’accusé : Non je ne reconnais pas les fais.

Le juge : Racontez-nous les circonstances de votre arrestation ?

L'accusé : Un jour quelqu’un m’a appelé à mon lieu de travail, une certaine Arame, elle disait qu’elle avait une commission pour moi, on n’a pas parlé car j’étais sur le chemin du travail. On s’est repris le lendemain, à Medina. Quand je l’ai rencontré au lieu de rendez-vous, c’est là que des hommes sont venus m’arrêter disant qu’ils sont de la police. La brigade anti-terroriste. Quand je suis allé là il m’a dit j’ai pris mon téléphone. Ils m’ont amené à la Brigade cellule anti-terroriste. Ils ont confisqué mes mains et mes bras. Ils m’ont enchaîné. Ils sont venus chez moi et ils ont fouillé mes bagages. Après ils m’ont demandé mes bagages. Ils m’ont retenu pendant un mois à la cellule anti-terroriste et m'ont dit : "Nous avons appréhendé Mohamed Ndiaye avec 400000 francs Cfa et les 200 000 francs Cfa vous appartiennent" J’ai trouvé Mohamed Ndiaye dans une maison.



Le juge : vous avez rencontré Mohamed Ndiaye combien de fois en 2016

L'accusé : Nous nous sommes vu 3 fois à l’année 2016. Un bon jour il est parti à Nouakchott. Je lui dit de le rappeler une fois à Nouakchott. Je lui ai demandé sa position il m’a dit qu’il était à Médinatoul Wara (Nouakchott). Et je lui ai proposé de se rendre chez moi ensemble. Il m’a dit qu’il avait une femme mauritanienne.

Le juge: Les détails de votre discussion avec Mohamed Ndiaye ?

L'accusé : Lors de notre discussion il m’a dit qu’il était pêcheur. Et pendant 2 jours. Mon voisin Ousseynou Sy m’a dit que Mohamed Ndiaye était dans le fief de Boko-Haram pour faire le Djihad. Lors d’une rencontre je lui ai demandé s’il avait rejoint le fief de Boko-Haram. Il m’a dit qu’il était en voyage au Nigéria pour apprendre l’Islam. Et, il m’a même dit que là où il était. Moussa Mbaye était vivant, Assane Dièye est mort mais en Lybie.

Le juge : Qui vous a donné ses informations ?

L'accusé : Mohamed Mballo a vu des images au niveau de l’internet montrant qu’Assane Diène est décédé avec Abdoulaye Diène et Zaid Ba. Mais Mohamed Ndiaye l’avait nié catégoriquement en me disant que s’était du montage. Lamine Ndiaye et Adama Ba

Le juge: Qui est Moussa Mbaye ?

L'accusé : C’était un Serigne de Daara, l’Imam de Lac Rose.

Le juge : Pourquoi Moussa Mbaye a quitté Lac Rose apparemment, il avait des problèmes avec vos camarades après l’événement de Diourbel ?

