10h 31 : Suite plaidoirie Me Baba Diop

Mouhamadou Lamine Mballo alias Abou Zirkifli n’a rien fait. Il a été victime. L’Etat du Sénégal doit faire quelques choses pour ses jeunes par exemple créé des centres de réinsertion. Se radicaliser n’est pas une infraction. Le mot radicalisation n’a aucun sens dans le droit pénal. Il n’a jamais été cité parmi les Sénégalais qui ont rencontré Aboubacry Sheikau. Nous comprenons le parquet. Il a des objectifs définis par l’Etat. Fort heureusement vous, vous rendez justice. Parce qu’il n’y a aucune preuve contre lui. Il nous faut des preuves et non de la globalisation. Pour absence de preuves, nous vous demandons de l’acquitter purement et simplement.



10h 27 : Me Baba Diop avocat de l’accusé Mouhamadou Lamine Mballo alias Zirkifli.

Nous allons nous consacrer à vous lire le droit. La première infraction c'est association de malfaiteurs en entreprise terroriste et la 2eme c’est acte de terrorisme. Simplement M. le président parce qu’il a été au Nigéria. Contre ce garçon, il n’y a aucune preuve contre lui. En 1996 il habitait à Face Delorme. Et c’est dans ce quartier qu’il a rencontré le Sieur Moussa Mbaye qui l’a convaincu lui et ses parents à aller apprendre le coran en Mauritanie. Il a subi un entrainement. Depuis le début il n’a fait que subir. Parce que c’est l’acte qui doit être condamné. Il vous dit j’ai subi des entrainements ne pouvant plus tenir je suis tombé malade ». Après son arrestation par la police nigériane, il est revenu au Sénégal. Par la suite il est allé en Guinée où il a changé le nom de sa famille et son nom. C’est ça les faits en l’espèce M. le président. Il n’était pas là-bas de son propre gré. Parce qu’il avait pris la fuite. Ce qui montre que véritablement il n’avait pris la volonté de rester dans le fief de Boko-Haram.



10h 07 : Me Domingo Dieng avocat de l’accusé Daouda Dieng

Il a le malheur d’être le frère d’un djihadiste. M. le président Daouda Dieng n’a jamais manipulé des fonds. Il n’est pour absolument rien dans cette affaire.

09h 57 : Me Hamed Sall avocat de Daouda Dieng

Me le président l’accusé Daouda Dieng est poursuivi pour association de malfaiteurs avec une entreprise terroriste et des faits d’acte de terrorisme et de blanchiment de capitaux. Daouda Dieng a été le seul accusé à comparaitre devant votre juridiction libre. Dès l’enquête préliminaire Daouda Dieng au code D1/ 374, les enquêteurs ont dit en définitif au stade des indices que cette personne n’a rien à voir avec cette affaire. Mais malgré cela, le représentant du ministère public a ordonné son inculpation. Durant toute la procédure, sa présence se justifie par le fait qu’il connait Makhtar Diokhané. Son petit frère était le bras droit de Makhtar Diokhané. Mais en matière on est responsable de son propre fait. On lui rapproche d’avoir émis un Like (option J'aime du réseau social) sur facebook. Ce sont les enquêteurs qui ont mal fait leur travail. Je vous demande de lui rendre justice et il conviendra de la réparer en l’acquittant purement et simplement. Ce faisant vous lui rendrait justice.



9heures 52 : Reprise de l’audience avec la suite des plaidoiries des avocats de la défense

9 heures 50 : la Chambre fait son entrée.

9heures 40 : le président de la Chambre criminelle et ses assesseurs tardent à rejoindre la salle.



9 heures 30 : 22eme jour du procès Imam Alioune Ndao et ses Co-accusés.

La salle est à moitié pleine. Les avocats de la défense sont déjà là. Certains sont en train de parler avec les accusés qui sont dans le box. D’autres sont accroupi devant leurs papiers. Le dispositif sécuritaire est comme habituel au moins 10 gendarmes dans la salle 4 du palais de justice de Dakar.