Suivez en DIRECT le 26e jour du procès de l'Imam Ndao et Cie Les avocats de l'Imam Alioune Badara Ndao continuent leurs plaidoiries ce mercredi à la Chambre criminelle de Dakar. Le procès pour terrorisme tire à sa fin et vit peut-être ses derniers jours...

Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager

10 heures 59: Reprise de l'audience après 5 minutes de pause pour des raisons techniques



10h 50 : L’audience est suspendue pour 5 minutes



​10 heures 39 : Fin de la plaidoirie de Me Ababacar Cissé

Pour la détention de l’arme. Dans cette affaire, voilà une montagne qui ne manquera pas. Ce monsieur a trop souffert. M. le président permettez-le de rentrer chez lui. Aucune preuve n’a été prouvée pour dire que ces gens ont commis des actes terroristes. C’est la raison pour laquelle M. le président je vous demande de renvoyer Imam Ndao de toutes les fins de la loi. Mais également M. le président de le restituer de tous ses biens qui ont été saisis. Je vous remercie.

10 heures 07: Suite de la plaidoirie de Me Ababacar Cissé : "Imam Ndao n’était pas au courant de l’installation d’une dawla en Casamance"

En ce qui concerne le délit d’une relation avec une entreprise terroriste, Imam Ndao n’était pas au courant de l’installation d’une "Dawla" en Casamance. Lui-même l’a dit devant cette juridiction et Makhtar Diokhané a certifié qu’Imam était au courant de ce projet qui a été partagé sur un forum. Makhtar Diokhané avait certes un projet agricole, mais jamais il en a fait part à Imam, pour le simple fait qu’il n’a pu prendre langue avec lui. Il est allé chez lui deux fois, mais ne l’a pas trouvé.

L’association de malfaiteurs, où est-ce qu’il l’a fait. Imam s’est associé à quel groupement, on nous en parle dans le dossier sans définir quelle entente il y’a eu en vue d'installer un Etat islamique au Sénégal. Alors j’estime que cette infraction n’existe pas. Sur l’apologie tout au long de l’interrogatoire le parquet avait projeté des vidéos tirées dans la machine de Imam Ndao. Donc, le parquet a sélectionné un certain nombre de vidéos pour le projeter et c’est avec ces vidéos de l’Etat Islamique et de Boko-Haram qu’il s’est basé pour dire que Imam a fait de l’apologie. Il dit même si on met de côté les vidéos, il a fait de l’apologie du terrorisme lors de la conférence de 2014 qu’il a amené au Lac-Rose et le thème de la conférence portait sur le djihad et la charia. C’est le Coran qui fait de l’apologie du terrorisme. On ne peut faire le tafsir du ‘’Khourane’’ sans faire l’apologie du terrorisme. Tous les Imams du Sénégal font de l’apologie du terrorisme. Mais même cette conférence ne peut être invoqué parce que les faits antérieurs pour justifier des faits postérieurs. Parce que Imam a fait la conférence en 2014 et il a été appréhendé en 2015.



Le juge recadre la robe noire : "Me il ne faut pas dénaturer les propos du procureur. J'étais là et il n'a pas dit cela".

Un seul fait ne peut être qualifié de blanchiment et de financement. Le financement de terrorisme a été défini par la loi de 2009 qui dit que l’infraction de financement de terrorisme est constaté par le fait de quelque moyen que ce soit de réunir de fournir ou de gérer des fonds tout en sachant qu’ils seront utilisés à des fins de commettre. A partir du moment où, Imam n’a pas géré ni fourni comment on peut le poursuivre pour financement du terrorisme.

Le blanchiment de capitaux c’est la conversion et la manipulation des biens dans lequel l’auteur sait l’origine des biens qui viennent d’'un crime ou d’un délit. L’accusation doit prouver que l’Imam savait que l’argent que Ibrahima Diallo lui a remis vient d’un crime ou d’un délit. Dans ce cas on ne pourrait dire qu’il y avait blanchiment de capitaux. Imam ne savait pas l’origine de l’argent Et la preuve que l’Imam savait que l’argent venait d’un crime et d’un délit. Dans ce cas, M. le président vous l’acquitterez de ce chef.



9 heures 40 : Reprise de l’audience avec Me Ababacar Cissé avocat de l’Imam Alioune Badara Ndao

Avant de commencer ma plaidoirie j’ai une demande de diffusion de vidéo.

Le juge : le technicien n’est pas encore là.

Me Ababacar Cissé : « Imam Alioune Ndao a souffert depuis son arrestation »

Je ne sais pas pourquoi Imam Alioune Badara Ndao est devant vous M. le président. Pour le parquet c’est le fait que Makhtar Diokhané avait l’intention de lui confier son groupe à son retour du Nigéria. Ce qui est bizarre. Il n’y a pas de fait contre lui. Il n’a pas fait quelque chose qualifiée pénalement. Et, pourtant il est resté en détention depuis plus de 2 ans. Tout ce que le Sénégal compte d’éléments de sécurité s’est déplacé pour aller cueillir Imam Alioune Ndao à Kaolack. Le contingent a débarqué au daara. Et les enfants qui étaient au daara étaient traumatisés jusqu’à ce jour. Certains ont même oublié les versets qu’ils avaient maitrisés. D’après les témoignages de la première épouse de l’imam, la dame Nogaye Ndiaye raconte lors de l’avènement des éléments de la gendarmerie: "Ils m’ont frappé à la poitrine, ils m’ont frappé à la poitrine avant de m’étrangler ». Pour le voisin de Imam Souleymane Sow : "Je me suis déplacé pour voir ce qui se passait à la maison, mais les gendarmes m’ont écarté jusqu’à ce qu’ils partent. Ils ont emporté les 500 francs Cfa que j’avais pour acheter le petit déjeuner de la famille". De tels agissements ne peuvent se faire au nom d’une quelconque loi. Imam a souffert depuis son arrestation. Tout ce qu’on ne peut pas imaginé en matière de torture morale, il l’a subi. Quand il était malade, il avait demandé de voir un médecin mais le directeur de la prison lui a refusé en disant qu’ils ont un infirmier. Et que lui seul suffisait pour le soigner. Il n’y pas de charge contre Imam Ndao. Et tout ce qu’il voulait, c’est vivre sa religion. Imam Ndao est le prototype d’homme religieux que le Sénégal a besoin.



9 heures 35 : La salle est à moitié pleine. Les avocats de la défense sont déjà là. Ils n’attendent que le maître des poursuites.

Les accusés sont déjà dans le ‘’box’’. Cependant, il faut retenir que le président de la chambre et ses assesseurs ne sont pas encore sur place. Le dispositif sécuritaire est habituel. Au moins 12 gendarmes sont réparties dans la salle 4 du palais de justice de Dakar. Ces derniers occupent chaque coin de la salle.

Autres articles ​Prix du ciment : la tonne en hausse de 5000 francs Cfa

Universités du Sénégal : les bourses de mai déjà disponibles

Mort de Fallou Sène : le procureur de Saint-Louis expéditif, Dakar dans un silence troublant

​Acte contre nature via Facbook : un cadre d'une entreprise arrêté

Macky divise définitivement les étudiants: l’Ucad suspend son mot d’ordre, l’Ugb et l'Uadb maintiennent sa grève

Ousmane Demba Kane