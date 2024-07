Suivez en direct le procès en diffamation opposant Mansour Faye à Aminata Touré

Le procès en diffamation opposant le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, à Aminata Touré, membre de la coalition Diomaye Président, s'est ouvert au Tribunal de Dakar ce jeudi. Les accusations portent sur la gestion par Faye de 1 000 milliards de francs CFA de fonds destinés à la lutte contre le Covid-19. Un procès qui revêt une importance cruciale dans le paysage politique sénégalais, vu les personnalités impliquées et les questions soulevées concernant la transparence et la gestion des fonds publics. La confrontation entre Faye et Touré attirera une attention particulière du public. Restez connectés pour les derniers développements de cette affaire…

Fana CiSSE

