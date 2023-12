Suivez en direct votre bloc d'informations Midi Keng avec Mame Diarra Bousso Thiam, Coordinatrice du REDDEM

Suivez en direct sur la chaine PressAfrik Tv, votre bloc d'information Midi Keng de ce mardi 28 novembre, avec comme invité Mame Diarra Bousso Thiam, Coordinatrice du REDDEM ( Réseau de développement et de protection des droits des migrants ). Un réseau qui a pour but de travailler sur La Défense des droits des migrants mais aussi sur une prise en charge de la question migratoire au niveau des politiques publiques et enfin sur la sensibilisation des jeunes sur la migration irrégulière. Mme Thiam représente des organisations de la société civile qui ont lancé une pétition sur la réforme de la procédure de demande de visas.

Ndeye Fatou Touré

