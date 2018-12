Suivez les élections en RDC en direct

10h :37mn

Des habitants des villes de Beni et Butembo dans l’Est de la RDC ont organisé un vote improvisé et non officiel.



Ces populations ainsi que celle de Yumbi vont en principe voter en mars 2019 suite à un report des élections générales dans leurs territoires par la Commission électorale nationale indépendante (Ceni).



La Ceni a annoncé le report du scrutin à Beni, Butembo (Est) et Yumbi dans le Mai-Ndombe (Ouest) la semaine dernière à cause de l’épidémie d’Ebola et pour des raisons sécuritaires.



Le report des élection dans ces parties de la RDC avait suscité des manifestations le vendredi et samedi dernier à Goma, Beni et Butembo.



10h 6mn : Martin Fayulu a voté