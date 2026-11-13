Hommage à Édouard Mendy : l'ancien portier des Lions remercie le peuple sénégalais pour son parcours en sélection

L'ancien gardien de but de l'équipe nationale du Sénégal, Édouard Mendy, publiait un message de reconnaissance à la suite d'une cérémonie d'hommage. Dans un message publié sur sa page Facebook ce vendredi, l'ancien portier sénégalais a soutenu : « Il y a des rêves que l’on porte toute une vie. Celui de porter le maillot du Sénégal, de défendre ses couleurs, de remporter des trophées et de rendre fier tout un peuple ».
Édouard Mendy a partagé ensuite son émotion devant le bilan de sa carrière internationale. L'ancien international a précisé que « Hier soir, en revivant tous ces moments, beaucoup d’émotions sont remontées. Je mesure le chemin parcouru et la chance que j’ai eue de vivre cette aventure ».
Édouard Mendy a adressé enfin ses remerciements à l'ensemble des acteurs de son parcours en sélection nationale. « Merci à toutes celles et ceux qui ont fait partie de cette histoire, et merci pour cet hommage qui restera gravé dans ma mémoire ».
Édouard Mendy a partagé ensuite son émotion devant le bilan de sa carrière internationale. L'ancien international a précisé que « Hier soir, en revivant tous ces moments, beaucoup d’émotions sont remontées. Je mesure le chemin parcouru et la chance que j’ai eue de vivre cette aventure ».
Édouard Mendy a adressé enfin ses remerciements à l'ensemble des acteurs de son parcours en sélection nationale. « Merci à toutes celles et ceux qui ont fait partie de cette histoire, et merci pour cet hommage qui restera gravé dans ma mémoire ».
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