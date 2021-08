Super Coupe d’Europe: Boulaye Dia peut déjà ouvrir son palmarès avec le Villarreal

Du Stade de Reims à la Supercoupe d'Europe. L'attaquant international sénégalais Boulaye Dia, transféré en juillet à Villarreal, s'apprête à être propulsé sur le devant de la scène continentale mercredi (19h), contre Chelsea à Belfast (Irlande du Nord). Sera-t-il le nouveau joker d'Unai Emery ? Inconditionnel de Gerard Moreno en attaque, le technicien basque a déniché un autre avant-centre jeune (24 ans), mais déjà décisif en Ligue 1.



Auteur de 14 buts la saison passée, le Jurassien est venu renforcer cet été le secteur offensif du "sous-marin jaune", qui s'arme pour disputer la Ligue des champions cet automne. Et tant pis si l'expérience européenne du joueur se limite à deux tours préliminaires de Ligue Europa la saison dernière.



Aligné d'entrée en amical contre Lyon dix jours après son arrivée en Espagne, Boulaye Dia s'est illustré de la meilleure des manières, avec un but, une tête plongeante (38e) qui n'a toutefois pas suffi à offrir la victoire aux siens (2-2).



Absent lors des quatre matchs amicaux, Dia a réintégré le groupe et sera bien disponible pour affronter Chelsea ce mercredi à 19 heures.