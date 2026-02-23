Supporters sénégalais condamnés : «Le dernier mot appartient au Roi du Maroc», estime Denis Ndour (LSDH)

Le Tribunal de Rabat a condamné les 17 supporters sénégalais impliqués dans des actes de violences lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 à des peines de prison ferme allant de trois mois à un an. Pour Dénis Ndour, nouveau président de la Ligue Sénégalaise des droits de l’homme (LSDH), «le dernier mot appartient au Roi Mohammed VI». Il plaide donc pour une issue diplomatique de ce dossier, au cours d’une interview au quotidien L’Observateur.



«L’autre aspect, c’est le volet diplomatique (…) Quelle que soit la décision judiciaire, le dernier mot appartient au Roi. Si on joue vraiment la carte de la diplomatie, on peut convaincre ces gens-là, pour que les supporters obtiennent la grâce royale», a dit le défenseur des droits humains, qui admet que la décision judiciaire «a été très exagérée» et que toute cette situation ressemble «à un règlement de compte».



Dénis Ndour prévient néanmoins que «si la diplomatie ne marche pas», le Sénégal serait «en droit de dénoncer la situation au niveau du Conseil des droits de l’humains de Genève», surtout qu’il dit avoir constaté que «beaucoup d’éléments concourent à dire que le procès n’a pas été équitable».



A ce stade de la procédure, par l’intermédiaire de Me Patrick Kabou (défense), les supporters condamnés ont assuré qu’ils ne feront pas appel de la décision judiciaire dans le but de protester contre la «violation» de leurs droits au cours du procès par la justice marocaine.