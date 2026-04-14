Supporters sénégalais condamnés : le Maroc a «judiciarisé une fausse frustration d’une défaite» (Me Kabou)

A Rabat, la Cour d’appel a prononcé, tard dans la soirée du 13 avril, la confirmation des peines de prison pour les 18 supporters sénégalais, reconnus coupables de violences lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, le dimanche 18 janvier. Dans la foulée de cette décision, Me Patrice Kabou, avocat de la défense, a dénoncé «un procès ridicule» et la judiciarisation de la «frustration» du Maroc lors de la compétition, dans des propos recueillis par nos confrères de la RTS.



«Vous savez, ils ont beaucoup judiciarisé une fausse frustration d’une défaite (…) c’est un procès ridicule», a dit l’avocat qui, depuis le début de l’affaire, a toujours dénoncé une «violation des droits de la défense» par la partie marocaine.



En poursuivant, Me Patrice Kabou a implicitement laissé entendre que le Sénégal ne compte pas se pourvoir en Cassation. «On ne va pas perdre du temps dans ces va-et-vient», prévient-il.



Pour rappel, en première instance, les supporters sénégalais avaient été condamnés à des peines de prison allant de trois (03) mois à un an ferme de prison. Avec la confirmation de la Cour d'appel, samedi 18 avril, trois des personnes condamnées sortiront de prison, pour avoir déjà purgé leurs peines.