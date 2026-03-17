Supporters sénégalais détenus au Maroc : la SNR remet un chèque de 100.000 FCFA à chaque famille

La Société nationale de recouvrement (SNR) a remis, le 16 mars 2026, un chèque de 1.800.000 FCFA en guise de soutien aux familles des 18 supporters sénégalais détenus au Maroc après les incidents de la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025, selon l'Agence de Presse Sénégalaise.



Lors de la cérémonie de remise des chèques qui s’est déroulée dans les locaux de la direction générale de la SNR, le directeur général, Me Babacar Ndiaye a remis à chaque famille la somme de 100 000 FCFA. «Avec la Korité qui s’approche, nous avons modestement jugé nécessaire de soulager ces familles », s'est-il justifié.



De son côté, El Hadji Djibril Ba, représentant des 18 familles des supporters détenues au Maroc, a salué ce geste de la SNR avant de prier pour la libération des supporters sénégalais.

« Nous acceptons la volonté divine et remercions le «12e Gaïndé» et la SNR. Au nom de toutes les familles, nous prions pour que nos frères sortent de prison et retournent au Sénégal. On espérait qu’il allait être libérés aujourd’hui mais l’audience a été renvoyée », a-t-il dit.



Pour rappel, le procès en appel des 18 supporters sénégalais condamnés pour “hooliganisme” à la suite des incidents survenus le 18 janvier 2026 lors de la finale de la CAN 2025 s’est ouvert, lundi 16 mars 2026, à Rabat, avant d’être aussitôt reporté au 30 mars, à la demande de la partie civile, pour «mieux préparer le dossier».