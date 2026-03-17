Ministère des Affaires étrangères : 14 personnes présentées au parquet dans un dossier de présumée corruption

Un présumé scandale de corruption secoue le bureau des législations chargé des documents administratifs du ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur. Dans le cadre de cette affaire, 14 personnes ont été présentées au parquet, lundi 16 mars, selon les informations du quotidien L’Observateur.



Ce dossier a été éventé par la Section de recherches (Sr) de Colobane, à Dakar. A l’origine de cette affaire, les agents de cette unité ont démantelé un vaste réseau de faussaires impliquant des agents des Forces de défense (Fds) ainsi que des fonctionnaires du ministère incriminé. De son côté, le procureur a émis un mandat d’arrêt contre les agents des Forces de l’ordre qui seraient impliqués dans cette affaire.



Toujours selon le journal, les mis en cause sont accusés d’avoir mis en place un réseau de falsification d’actes d’Etat-civil au niveau de l’annexe du ministère. Ils sont donc poursuivis pour «association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture publique authentique, ainsi que pour corruption».