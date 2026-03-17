Affaire du vendeur de brochette de «chat» : le mis en cause arrêté suite à la dénonciation d’un client

Déféré au parquet par le commissariat de Point E (Dakar) pour « vente de viande impropre à la consommation, mis en danger de la santé publique, vagabondage et séjour irrégulier au Sénégal », Adjinankou G., le vendeur de brochette sur la Corniche, a été arrêté suite à la dénonciation d’un client qui l’a surpris en train d'égorger des chats, derrière le mur de l’ambassade du Mali.



Face aux enquêteurs, selon Libération, le mis en cause est passé aux aveux et aurait soutenu que cette personne l’a surpris en train d’égorger un chat avec un tesson de bouteille. Selon lui, il avait deux chats. Le premier avait déjà été égorgé. Il aurait donc été surpris alors qu'il tentait d'immoler le deuxième. Il aurait également prétendu que la viande serait destinée à son usage personnelle, avant d'ajouter qu’il a attrapé les chats dans la rue pour les braiser.



Concernant le client, il aurait affirmé que le prévenu lui a vendu des brochettes aux alentours de la Corniche.

