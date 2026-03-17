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Guerre au Moyen-Orient: Israël annonce l'élimination d'Ali Larijani, un des plus hauts dirigeants iraniens



Guerre au Moyen-Orient: Israël annonce l'élimination d'Ali Larijani, un des plus hauts dirigeants iraniens
Au 18e jour de la guerre au Moyen-Orient, les frappes israélo-américaines continuent de s’abattre sur les capitales iranienne et libanaise. À Téhéran, très tôt dans la matinée de ce mardi 17 mars, plusieurs explosions ont retenti à Dubaï et au Qatar, selon les informations de nos confrères de RFI. 

Dans son offensive, Israël affirme avoir tué le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, Ali Larijani, ainsi que le général Gholamreza Soleimani.

Pour rappel, la guerre au Moyen-Orient a débuté le 28 février, après que les autorités israélo-américaines ont lancé des "attaques préventives" sur le territoire iranien, tuant Ali Khamenei, guide suprême de la révolution. 
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Charles KOSSONOU

Mardi 17 Mars 2026 - 13:12


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