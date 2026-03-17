Sédhiou : 179 kg de chanvre indien saisis par la Brigade Régionale des Stupéfiants, un suspect interpellé

La Brigade Régionale des Stupéfiants de Sédhiou (sud) a interpellé, dimanche 15 mars 2026, un individu qui serait impliqué dans un réseau de trafic de drogue. Les agents ont saisi 179 kg de chanvre indien, de la variété dite « verte », conditionnés en briques d'un kilogramme.



Selon un communiqué de la Police, cette opération fait suite à un renseignement opérationnel signalant l’utilisation de vélos par des trafiquants pour convoyer d'importantes quantités de chanvre indien entre le Sénégal (Nord-Sindian) et la Guinée-Bissau (Bafatá).



Un dispositif de surveillance (planque) mis en place dans le secteur de Kamoya a permis l’interpellation d'un premier suspect. Ce dernier a toutefois réussi à alerter le reste de la bande par ses cris. Malgré la fuite de ses complices, l’intervention rapide des agents a permis de saisir trois autres bicyclettes ainsi que leurs cargaisons abandonnées par les fugitifs. Il s’agit de deux sacs en sisal contenant des blocs de chanvre indien, pour un poids total de 30 kg. Quatre sacs remplis de blocs de drogue abandonnés par les acolytes, pesant au total 149 kg, ont aussi été saisis.



L'enquête a révélé que la marchandise provenait du Nord-Sindian. Le suspect a reconnu son rôle de convoyeur pour le compte d'un commanditaire, moyennant une rémunération de 150 000 FCFA à la livraison.



Le mis en cause a été placé en garde à vue au Commissariat central de Sédhiou pour «association de malfaiteurs, détention et trafic international de drogue».