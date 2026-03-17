Assassinat de Patrice Lumumba en 1961: la justice ordonne le renvoi en procès d'un ex-diplomate belge

En Belgique, la chambre du conseil de Bruxelles a décidé ce 17 mars 2026 de renvoyer Étienne Davignon devant un tribunal correctionnel. Ce dernier est soupçonné de « participation à des crimes de guerre » pour son implication dans les décisions ayant mené à l'assassinat de l’ancien Premier ministre congolais Patrice Lumumba, le 17 janvier 1961. Cette décision est encore susceptible d'appel.



Un ancien diplomate et ex vice président de la Commission européenne bientôt jugé devant le tribunal correctionnel de Bruxelles pour son implication dans les décisions ayant mené à l'assassinat de Patrice Lumumba ? Cette décision, rendue par une juridiction d'instruction de la capitale belge, est encore susceptible d'appel.



Une enquête avait été ouverte en 2011 sur les responsabilités individuelles dans la mort du Premier ministre de la République démocratique du Congo (RDC), après la reconnaissance par la Belgique de sa «responsabilité morale» à l’issue d’une commission parlementaire en 2001.



Dernier responsable belge vivant ciblé par la plainte de 2011



Le 20 janvier, une audience avait opposé les avocats des parties civiles – enfants et petits-enfants de Patrice Lumumba – à ceux d’Étienne Davignon, aujourd’hui âgé de 93 ans.



Etienne Davignon est le dernier homme encore en vie parmi la dizaine de responsables belges qui étaient visés dans la plainte déposée en 2011, à Bruxelles, par la famille du héros de l'indépendance congolaise.