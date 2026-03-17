Usine de traitement de minerai à Kédougou : la mise en service prévue pour le deuxième trimestre 2026

Le Groupe Dynacor, acteur spécialisé dans le traitement de l'or artisanal, a publié une mise à jour stratégique concernant l'avancement de ses projets d'expansion internationale. « Au Sénégal, la construction de l’usine pilote progresse conformément au calendrier initial, avec un premier traitement de minerai confirmé pour le deuxième trimestre 2026 ». Plus spécifiquement, le site est implanté au village de Ngary, dans la commune de Tomboronkoto, dans le département de Kédougou.



Selon la direction de la Société, les travaux sur site et les chaînes d’approvisionnement respectent les prévisions. Les éléments modulaires essentiels à l’extraction ont déjà été réceptionnés, notamment le circuit de récupération ; le concasseur à mâchoires ; les cuves de lixiviation et les unités administratives.

Sur le plan des infrastructures lourdes, les fondations en béton ont été coulées et les bassins de résidus sont en cours de finalisation. L'autonomie opérationnelle du site est renforcée par l'achèvement du forage du puits d'alimentation en eau et la sécurisation des accès routiers.



Parallèlement au volet technique, Dynacor déploie son modèle de "responsabilité sociale" pour garantir la pérennité de ses opérations. La filiale locale, Galam SA, multiplie les initiatives et a déjà engagé des pourparlers avec les exploitants miniers artisanaux locaux pour fixer les prix d'achat du minerai de petite taille nécessaire à l'usine pilote. Un partenariat a été signé avec un lycée technique et minier local afin d'intégrer les jeunes diplômés via des programmes de stages. « Le traitement du premier minerai est toujours prévu pour le deuxième trimestre 2026 », rappelle la société.