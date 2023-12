Supposé contrat d'exploitation de diamant au Sénégal: "Me Moussa Diop doit reconnaître qu'il s'est trompé", selon Mamadou Lamine Diallo

Le président du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo s'est exprimé sur les accusations de Me Moussa Diop sur le supposé contrat minier de diamant. Mamadou Lamine Diallo estime que le sous-sol de la région nord n’est pas propice à l’existence de diamant.



"Il ne peut pas y avoir de diamant au Nord sauf peut-être, disent les géologues, au fond de la mer. Ceci doit être connu de la classe politique de ce pays. C’est un minimum", a indiqué le député dans sa chronique hebdomadaire.



Cependant le candidat déclaré à la présidentielle de février prochain estime que "Moussa Diop doit reconnaître qu’il s’est trompé".



Les rapports ITIE font le point de la situation des permis de recherche et d’exploitation délivrés par l’État. Mamadou Lamine Diallo précise que le dossier concernant le diamant y figure. Sans doute, cela ne suffit pas pour l’information du public et les besoins de transparence. C’est pourquoi l’Assemblée nationale et les populations locales concernées doivent participer à la gestion des ressources naturelles. "Cela aurait évité des situations à la Moussa Diop marquées par la confusion qui portent atteinte à l’honneur de citoyens non concernés. Cela dit, il faut sortir de la judiciarisation excessive du débat politique", dit-il.



Selon lui, l’ex patron de Dakar Dem Dikk a révélé le désir de diamant au Sénégal. Le diamant est plus puissant que l’or dans la symbolique de la richesse matérielle. Évoquer son exploitation soulève forcément des "passions dans un pays où l’aspiration au mieux-être concerne au moins 95 % de la population."