Supposé viol d’une fille : la FSVB dément tout lien avec l’entraîneur accusé et réaffirme son engagement pour la sécurité des athlètes

La Fédération Sénégalaise de Volleyball (FSVB) a tenu à apporter des précisions suite à la publication, ce lundi 11 août 2025, d’une information faisant état d’un homme, se présentant comme entraîneur de volleyball, accusé d’avoir abusé d’une jeune fille d’une quinzaine d’années.



Dans un communiqué officiel, la Fédération Sénégalaise de Volleyball (FSVB) informe l'opinion publique qu'elle « n'entretient aucun lien officiel ni institutionnel avec M. Idrissa A. Sow, cité dans cet article de presse relatif à des faits graves présumés sur une mineure ».



La FSVB précise que l'intéressé n'est pas inscrit dans ses structures et n'intervient en aucune manière dans ses programmes officiels de formation ou d'encadrement des jeunes, indique le document.



D’ailleurs, l'instance condamne fermement le « fait que le volleyball soit mêlé à cette affaire, ainsi que le traitement journalistique qui, par souci d'exactitude et d'équilibre, aurait dû inclure le point de vue des instances fédérales avant publication ».



Enfin, la Fédération de Volley rassure enfin les jeunes sportifs et leurs parents que la « sécurité, le respect et le bien-être des athlètes restent au cœur de toutes ses activités », et que des « mesures strictes sont mises en œuvre pour garantir un environnement sain et sécurisé dans toutes ses disciplines et compétitions ».