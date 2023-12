Supposée invalidation de son dossier pour défaut de caution: Ousmane Kane en colère contre la presse

Le dossier de candidature du leader du Mouvement Union Sacrée (MUS) a été invalidé par le Conseil constitutionnel lors de la vérification des parrainages. Une décision qui n’est visiblement pas du goût dudit candidat qui n’a pas tardé à réagir.



«Il est incontestable que la caution du Mouvement Union Sacrée a été bel et bien déposée et a été dûment reçue dans les délais par la Caisse de dépôts et consignations (CDC) qui a donné une quittance et une attestation. L'argument de défaut de paiement malicieusement et honteusement relayé dans certains médias est totalement faux. Ce n'est que pure imagination d'où qu'il vient. C'est ce qu'on appelle "infox", ou de la désinformation caractérisée dans le but de discréditer notre candidature portée par un nombre impressionnant de compatriotes », fustige-t pop–il.



Ousmane Kane révèle que son mouvement avait déposé un chèque de 30 millions auprès de la CDC ainsi que 61.000 parrainages tel que requis par la loi, le 20 Décembre. « La Commission de contrôle des parrainages a émis un reçu pour 53,000 parrainages seulement ». A l’en croire « la différence enregistrée de 8000 parrainages arbitrairement déduits de notre total est en elle-même sujette à contestations », soutient le leader du MUS.