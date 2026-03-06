Suppression de 19 structures parapubliques : 920 emplois menacés, alertent des syndicalistes

L’annonce du gouvernement de supprimer 19 structures parapubliques suscite une vive inquiétude sociale. Selon l’Observateur, le coordonnateur du Collectif interministériel des agents de l'Administration, Omar Dramé, alerte déjà sur le sort de plus de 920 travailleurs dont l'avenir est désormais incertain.
Bien qu'il reconnaisse la nécessité de rationaliser les deniers publics, le syndicaliste dénonce une décision prise sans concertation préalable. «Les travailleurs directement concernés auraient dû être associés à la réflexion », regrette-t-il, soulignant que cette absence de dialogue provoque «une forte psychose» au sein des effectifs.
Face au flou entourant les mesures de redéploiement ou de départ négocié, les syndicats redoutent «un drame social». Omar Dramé rappelle que des précédents actes de suppressions d'agences n'ont toujours pas été réglés, laissant des agents sans indemnités ni réintégration. Pour le Collectif, l'État doit impérativement clarifier quelles structures sont visées et garantir la protection des emplois pour éviter que cette réforme budgétaire ne se transforme en crise humaine.
Bien qu'il reconnaisse la nécessité de rationaliser les deniers publics, le syndicaliste dénonce une décision prise sans concertation préalable. «Les travailleurs directement concernés auraient dû être associés à la réflexion », regrette-t-il, soulignant que cette absence de dialogue provoque «une forte psychose» au sein des effectifs.
Face au flou entourant les mesures de redéploiement ou de départ négocié, les syndicats redoutent «un drame social». Omar Dramé rappelle que des précédents actes de suppressions d'agences n'ont toujours pas été réglés, laissant des agents sans indemnités ni réintégration. Pour le Collectif, l'État doit impérativement clarifier quelles structures sont visées et garantir la protection des emplois pour éviter que cette réforme budgétaire ne se transforme en crise humaine.
Autres articles
-
Réforme du secteur parapublic : Lansana Gagny Sakho prône la fin de la «cacophonie»
-
Cour d'appel de Dakar: la Chambre d'accusation financière confirme la levée du mandat de dépôt contre Farba Ngom
-
Économie : 2 623 milliards de FCFA pour électrifier tout le pays
-
Diplomatie : le Vice-Président ivoirien Tiémoko Meyliet Koné reçu par le Président Diomaye Faye
-
Révolte des maraîchers dans les Niayes : les agriculteurs déversent leurs récoltes sur la route