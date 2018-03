"Sur les 275.000 demandeurs d’emplois au Sénégal, seuls 6% sont qualifiés", selon Souleymane Jules Diop

Au cours d’un forum axé sur l’impact social des réalisations de l’Etat dans la région de Fatick plus précisément à Ngayokhème (Fatick), le ministre en charge du suivi du Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC), Souleymane Jules Diop a révélé à cette occasion qu’il y a 275.000 jeunes demandeurs d’emplois qui arrivent par an sur le marché du travail, et seulement 6% qui ont une qualification par rapport à un métier.



Le ministre en charge du PUDC a également indiqué sur l'Aps que « le président de la République a pris conscience de cette situation, et il a pris l’option de mettre en place le COS Pétro-Gaz, ou encore l’institut national du pétrole et du gaz pour appuyer la formation professionnelle des jeunes dans des métiers porteurs.



Par ailleurs, M. Diop reste convaincu que « d’ici cinq ans le Sénégal aura la possibilité de faire le plein emplois. Parce que dans les années à venir l’enjeu n’est pas d’avoir un emploi mais d’avoir la qualification à l’emploi ».



A l’en croire, l’enjeu c’est la formation professionnelle, éduquer nos enfants, les former dans les métiers porteurs du gaz ou du pétrole pour aider les jeunes à sortir de la pauvreté et de l’ignorance ».



En outre, Souleymane Jules Diop a souligné que les pays les plus avancés dans le monde doivent leur position à l’éducation et à la formation de leurs populations. Avant de laisser entendre en ses termes : « La jeunesse est une richesse ».