Surpopulation carcérale : le Sénégal enregistre un taux de 262% (en 2023), le ministre de la Justice dévoile sa politique sectorielle

La surpopulation carcérale est une réalité au Sénégal. Selon une étude réalisée en 2023, le taux d'occupation des prisons est de 262 %. Face à cette situation, le ministère de la Justice a prévu cinq (5) programmes pour réformer le système, dont celui de la préparation et de la réinsertion professionnelle des détenus. C'est dans ce sens qu'un atelier de validation de la lettre de politique sectorielle du ministre Garde des sceaux, s'est ouvert ce mardi, à Dakar. A l'occasion, Ousmane Diagne a révélé que le coût des 5 programmes est estimé à plus de 145 milliards de francs CFA.



Dans son speech, le ministre a souligné, d'emblée, que : "La réforme du secteur judiciaire est au cœur de ce document" qui, a-t-il ajouté : "va servir de feuille de route durant les 5 prochaines années".



Selon Ousmane Diagne et repris par la Rfm : « Les défis sont nombreux et se déclinent notamment en termes de modernisation des infrastructures, de lutte contre la surpopulation carcérale, de célérité des procédures, de renforcement des ressources humaines et d'adaptation aux enjeux numériques. Ce document stratégique vise à répondre en dégageant les grandes lignes de la politique sectorielle de la Justice. Ainsi, cette politique sectorielle de Justice 2025-2029, fixe des orientations stratégiques claires, à savoir, l'amélioration de l'accès à la Justice et de l'efficacité de la Justice judiciaire, la réforme du système pénitentiaire et l'amélioration des conditions de travail de l'administration pénitentiaire, le renforcement de l'éducation surveillée et de la protection judiciaire des enfants, la promotion de la bonne gouvernance et le respect de la dignité humaine, le renforcement des ressources humaines et l'optimisation du pilotage du secteur ».