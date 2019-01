Surpris en train "d'insulter" Wally Seck, Pape Diouf réagit et annonce une plainte

L’audio dans lequel on entend le lead vocal de la «Génération consciente » tenir des propos injurieux contre son «rival » Wally Seck, fait un tollé sur la toile. Interrogé sur la question, Pape Diouf se lave à grande eau et parle de «montage». Il annonce, à cet effet, une plainte pour, dit-il, «démasquer» les présumés auteurs de cet enregistrement.



« Ça suffit », lâche-t-il. Avant de déclarer : « Je ne fais pas partie des artistes qui pervertissent la jeunesse. Je ne suis pas mêlé à des histoires de faux billets et on ne m’a jamais pris la main dans le sac. Je ne connais que le travail».



«Montage» ou non, en tout cas, l'enregistrement fait actuellement beaucoup de bruit sur Internet