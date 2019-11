Surveillance du pétrole du gaz: la France fait acheter le Sénégal des missiles et des patrouilleurs

La France a fait acheter au Sénégal des missiles et des patrouilleurs, pour la sécurité de ses infrastructures gazières et pétrolières.



Kership – une co-entreprise de Piriou et Naval group – doit livrer trois patrouilleurs hauturiers OPV 58 pour « plusieurs centaines de millions d’euros », selon Pascal Piriou, président du groupe éponyme, rapporte Jeune Afrique.



Piriou, qui s’est implanté au Sénégal en 2017, est également en discussions avec deux patrouilleurs pour Chypre et a renouvelé son contrat de maintenance avec la marine française.Cette acquisition, formalisée au palais présidentiel sénégalais en présence du chef de l’État Macky Sall et du Premier ministre français Édouard Philippe, se double de l’achat de missiles mer-mer et mer-air de l’européen MBDA, dont le siège est au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine).